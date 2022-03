Genova – Chiusura anticipata del Roseto dei Parchi di Nervi. La decisione è stata presa dagli organizzatori di Euroflora 2022 a causa del sovraffollamento che si è verificato nei giorni scorsi. L’area del Roseto doveva chiudere il 4 aprile mentre l’area giochi resterà invece aperta sino a quella data.

Sempre da lunedì 4 aprile sul sito www.euroflora.genova.it potranno essere acquistati i biglietti a tariffa speciale per le scolaresche. Per le classi fino alla seconda della scuola primaria l’ingresso è gratuito per i bambini e a pagamento (23 Euro + 1,50 Euro prevendita) per l’insegnante accompagnatore. Dalla classe terza della primaria fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado il biglietto studenti costa 10 euro e per l’insegnante accompagnatore l’ingresso è gratuito. In entrambi i casi i gruppi devono essere di almeno 20 unità, esclusi gli insegnanti accompagnatori.

Per gli amanti dell’acquisto tradizionale è entrato in funzione in Calata Falcone Borsellino un tradizionale servizio di biglietteria. Gli orari di apertura sono da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Nelle prossime settimane è previsto un incremento degli orari di apertura.

Euroflora on-line

Il sito www.euroflora.genova.it fornisce informazioni e il servizio di biglietteria on-line. Al sito si affiancano Facebook, Instagram e Twitter.

Euroflora 2022 è:

La dodicesima edizione delle floralies italiane, nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, è da quest’anno gemellata con le Floralies di Nantes. Si svolgerà da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone – che ospiteranno composizioni floreali ispirate alle opere esposte. Stupirà con le sue grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali che si combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. Ospiterà numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato. Euroflora È attenta alla sostenibilità e all’ambiente: sarà infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di trasporto pubblico, con l’impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica negli allestimenti e nella ristorazione.

La rassegna, alla quale sono abbinati 256 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita accurata e in sicurezza.

Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it