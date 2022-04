Bordighera – Grave incidente sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, all’altezza del casello di Bordighera, nel ponente ligure.

Tre migranti sono stati centrati da un furgone mentre tentavano di attraversare l’autostrada all’altezza di un autogrill.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina e almeno due delle tre persone travolte sono decedute sul colpo e una terza sarebbe molto grave.

L’automobilista ha raccontato di aver visto solo all’ultimo minuto le tre persone e di non aver potuto fare altro che frenare disperatamente.

L’impatto è stato violentissimo e i tre Migranti sono stati sbalzati a terra mentre il furgone andava in pezzi nella parte frontale.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale ma per due Migranti non c’è stato nulla da fare.

Il terzo, ferito gravemente, è stato portato in ospedale.

Ma mesi si segnala la presenza di persone che camminano sui bordi dell’autostrada A10 in direzione della Francia dove la stragrande maggioranza dei Migranti è diretta non volendo fermarsi in Italia.

Persone disperate che tentano e ritentano di attraversare il confine ma vengono rispedite indietro in forza del Trattato di Dublino, sottoscritto dall’Italia negli anni, e che prevede che i Migranti che chiedono asilo debbano restare nel primo Paese europeo dove sono sbarcati o dove sono entrati.

Per questo motivo i Migranti restano “intrappolati” in Italia e non possono andarsene.

In Liguria tentano di varcare il confine con la Francia passando con ogni mezzo ma le forze dell’ordine francesi li bloccano e li riportano in Italia innescando un circolo vizioso sempre più disperato.

Il numero di persone disperate che muore nel tentativo di partire è sempre più grande.