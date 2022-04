La Spezia – Un’anziana donna di 92 anni è morta questa notte nell’incendio che è scoppiato all’interno della sua villa in via dei Colli.

Nella tarda serata di ieri l’allarme e l’arrivo tempestivo sul posto dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per salvare la donna e spegnere l’incendio ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, sembra che l’incendio sia partito dalla cucina per poi raggiungere le altre stanze della casa.

La donna, al momento dello scoppio dell’incendio, era nella sua camera da letto.

I fumi delle fiamme le sono stati fatali.