Genova – Sporcizia diffusa e alimenti mal conservati hanno portato gli ispettori dell’Asl 3 e gli agenti della Polizia Locale di Genova a chiudere un altro ristorante di sushi “all you can eat”.

Si tratta di un locale in corso Torino, nel quartiere della Foce, che ieri è stato controllato e trovato in pessime condizioni igieniche.

Stando a quanto emerso, gli agenti e gli ispettori hanno trovato alimenti mal conservati, cucine sporche e con gravi carenze di manutenzione ed escrementi di topo, traccia evidente della presenza dei roditori.

Per il titolare del locale è scattata la denuncia penale per vendita di cibo in cattivo stato di conservazione e una multa da 8mila euro.