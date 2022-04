Genova – I cinghiali sono “ungulati poligastrici”? A domandarselo molti genovesi (e non) che hanno letto la motivazione della multa da 300 euro elevata ad un giovane bancario con la passione per il Teatro che stava mangiando un cono di fritti seduto sui gradini sotto la statua di Raffaele Rubattino in piazza Caricamento.

Mentre infiammano le polemiche sull’episodio c’è chi ha notato un errore nelle indicazioni della sanzione elevata.

I cinghiali vengono indicati come “ungulati poligastrici” mentre sono solo ungulati perché non ruminano e quindi non possono avere “più stomaci” come indica il termine scientifico.

Sono invece “poligastrici” i daini e i caprioli come molti altri mammiferi ruminanti.

Il termine “cinghiale” posizionato tra parentesi accanto alla terminologia scientifica “ungulati poligastrici” è dunque sbagliata.

La normativa forse prevede che sia vietato dare da mangiare anche a Daini e Caprioli che, appunto, sono ungulati dotati di più stomaci (poligastrici) ma probabilmente separa i simpatici animali dotati di corna dal ben più presente e minaccioso cinghiale.

Leggi la notizia qui:https://liguriaoggi.it/2022/04/08/genova-multa-da-300-euro-per-aver-mangiato-seduto-a-terra-ora-spunta-il-video/?fbclid=IwAR0Z8vluQ_pfRk32KRm63glrfqhcT4AqOPe4D8AdALYTJ5XoMSz0F3BAvdw