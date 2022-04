Genova – E’ stato recuperato in mare, poco lontano dalla costa tra Voltri e Prà il marittimo imbarcato sulla Msc Rosaria che è caduto in mare dalla nave, in circostanze ancora da chiarire mentre la nave attendeva l’attracco.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio quando il personale della nave ha lanciato l’Sos per “uomo a mare” e subito una motovedetta della Capitaneria di Porto è partita alla volta del punto segnalato dall’imbarcazione.

L’uomo, un marittimo indonesiano, è stato individuato e soccorso e nonostante il volo dalla nave e la permanenza in mare non esattamente caldo, non ha riportato gravi danni.

Trasferito a terra velocemente, il marittimo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo è stata aperta un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e come abbia fatto il marittimo a cadere dalla nave.