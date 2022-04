Imperia – Arriva a sentenza il processo per la morte di Gianni Previato, il subacqueo di 26 anni morto nel porto di Imperia a seguito di un incidente.

Il giudice ha condannato a un anno e quattro mesi M.C. e l’ex socio M. T. che avevano la responsabilità del gommone sul quale viaggiava Previato.

Il mezzo si era schiantato contro un moletto e secondo quanto emerso dalle indagini viaggiava troppo velocemente ed inoltre era stato “modificato” e non rispondeva alle specifiche tecniche di omologazione.

Inoltre il sub non indossava il giubbino di salvataggio che poteva salvargli la vita ed era responsabilità dei due verificare che lo indossasse correttamente.