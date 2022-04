“Non saremo in grado di mantenere attivo Facebook Business Manager finché non avrai verificato il tuo numero”. Si presenta così, con un messaggio sullo smartphone, la nuova truffa online che tenta di rubarvi l’account e dati sensibili per poi presentare una richiesta economica.

La truffa telematica viaggia su sms ma anche su comunicazioni whatsapp ed email e tenta di convincere il malcapitato a cliccare su un link che porta ad una schermata che chiede dati sensibili e le password per accedere agli account di Facebook che vengono poi piratati.

Quando si riceve questo tipo di messaggi non bisogna cliccare sul link allegato ma, soprattutto, non si devono fornire dati sensibili e di accesso ad aziende che dovrebbero già averli.

Se si è caduti nella trappola è meglio contattare al più presto la polizia postale.