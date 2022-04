Camogli (Genova) – I Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in soccorso di una escursionista rimasta bloccata sul sentiero panoramico a Ruta di Camogli. Camogli (Genova) – I Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in soccorso di una escursionista rimasta bloccata sul sentiero panoramico a Ruta di Camogli.

La donna, in vacanza nella zona, stava percorrendo il sentito a picco sul mare non accorgendosi aver superato un punto esposto con catene di tenuta; cola dal panico non è riuscita né a proseguire né a tornare indietro.

I Vigili del fuoco, raggiunta la donna, l’hanno tranquillizzata ed imbragata e, successivamente, accompagnata sul tratto meno esposto per riprendere il percorso.

Nel frattempo é giunto anche il Soccorso Alpino che ha collaborato al salvataggio della giovane.