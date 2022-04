La Spezia – Momenti di comprensibile paura ma fortunatamente nessun ferito nel crollo, in via del Prione, di una impalcatura per la ristrutturazione di un palazzo.

Parte del ponteggio è crollato in pochi istanti sulla strada sottostante, molto probabilmente a causa del forte vento che soffiava in quel momento.

Fortunatamente, nonostante nella zona passassero molte persone, il crollo non ha coinvolto o ferito nessuno.

Molti turisti provenienti dalla stazione poco lontana hanno fatto a tempo a sentire il fragore del crollo e a vedere l’impalcatura che si piegava e crollava sulla strada.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine ma in breve si è capito che i danni erano solo alle cose e non alle persone.

Ora sarà un’indagine ad accertare come si siano svolti i fatti e le eventuali responsabilità.

Con l’avvio di centinaia di cantieri per il bonus fiscale è sempre più difficile trovare materiale per i ponteggi e personale qualificato al montaggio delle strutture e occorre prestare la massima attenzione alla serietà ed affidabilità delle aziende che si aggiudicano i lavori.

(video da Facebook)