Genova – E’ tornata alla normalità nella notte la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Savona interrotta ieri sera, poco dopo le 19 da un incidente mortale avvenuto nei pressi della stazione di Voltri.

Un uomo è caduto dal cavalcavia che passa sul tratto ferroviario ed è stato travolto da un treno di passaggio perdendo la vita.

Ancora in corso di accertamento la dinamica dell’incidente e non si esclude il gesto volontario.

La persona è morta per le conseguenze dell’impatto con il treno che si è fermato per i soccorsi, bloccando la linea.

Il corpo è stato rimosso dai binari e trasferito in obitorio dove verrà eseguita l’autopsia per cercare elementi utili a stabilire quanto avvenuto.

In corso anche l’esame delle riprese video del circuito di sorveglianza della stazione.