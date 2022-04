Genova – Ha preso fuoco e ha iniziato a suonare all’impazzata in tutti gli appartamenti dello stabile il citofono che ha tenuto svegli i residenti di un condominio di via Torti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Subito dopo l’allarme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio della pulsantiera e permettere così ai residenti di poter tornare a dormire.

Sull’accaduto sono in corso degli approfondimenti. Non è chiaro, infatti, se si sia trattato di un cortocircuito che ha innescato il rogo o se dietro all’incendio ci sia la mano di qualche vandalo che ha appiccato l’incendio in modo volontario.

A chiarire quanto accaduto saranno fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di zona, già acquisite dalle forze dell’ordine.