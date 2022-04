Savona – Ha perso il controllo dell’auto e dopo aver sbandato pericolosamente ha urtato un muro finendo ribaltato nella via sottostante.

E’ successo la scorsa notte in via Cimea dove, intorno alle 2, i residenti hanno sentito un botto e poi un frastuono e si sono affacciati scoprendo che era avvenuto un brutto incidente.

Per cause ancora da accertare, infatti, il conducente dell’auto aveva perso il controllo del veicolo finendo contro un muretto che non ha retto all’impatto ed è crollato, insieme alla vettura, in un tratto di strada sottostante.

All’arrivo del’ambulanza e dei vigili del fuoco il conducente era già uscito dal veicolo ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti anche se mostrava solo lievi ferite e i segni evidenti di un brutto spavento.

Saranno gli accertamenti a ricostruire cosa sia successo e le eventuali responsabilità.