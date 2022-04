Genova – Grave incidente nella notte sul ponte San Giorgio e autostrada A10 Genova – Ventimiglia bloccata sino al bivio con la A7 Genova – Milano.

Un mezzo pesante che trasportava merce congelata si è ribaltato per cause ancora da accertare sul nuovo ponte costruito per sostituire ponte Morandi e parte del carico si è riversata sul manto stradale bloccando di fatto la circolazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 mentre la città era attraversata da un fortissimo temporale con lampi, tuoni e persino grandinate.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia stradale ma fortunatamente non si registrano feriti.

Gravi i disagi alla circolazione ancora in atto alle 8,20

A chi proviene da Savona e viaggia verso Milano, si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce. Chi è diretto verso Livorno, deve uscire a Genova Aeroporto, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Genova Ovest. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.