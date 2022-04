Genova – “Il covid sparisce in 24 ore”. A domandarselo i consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico con un duro attacco al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alberto Campanella che, nel giro di poche ore, sarebbe stato colpito dal covid per poi negativizzarsi oppure – secondo l’accusa del gruppo PD – avrebbe partecipato ad un evento pubblico pur sapendo di essere positivo al virus.

“Giovedì pomeriggio – denuncia il gruppo del Partito Democratico – contro ogni norma regolamentare, sono stati ammessi a partecipare da remoto al Consiglio Comunale di Genova tre consiglieri impossibilitati a raggiungere Tursi per problemi di salute.Tra questi, anche il Capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Campanella, che solo poche ore prima aveva partecipato in presenza ad un incontro con i capigruppo e i rappresentanti sindacali all’ingresso di Palazzo Tursi”.

“Alle rimostranze della minoranza in apertura di seduta – proseguono i consiglieri PD – il Presidente del Consiglio Comunale ha risposto di avere ricevuto pochi minuti prima dal Consigliere Campanella la certificazione di un tampone positivo al Covid”

“Apprendiamo con stupore – prosegue la nota del Partito Democratico – che questo pomeriggio (ieri per chi legge), solo due giorni dopo il tampone, lo stesso consigliere appare in buona salute partecipare senza neppure una mascherina FFP2 alla Festa della Bandiera in mezzo alla folla nel Salone del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale”.

I consiglieri si domandano se “le regole sull’isolamento non valgono per i politici di centrodestra?” e ancora “può essere che sia scomparso il Covid in 48 ore?”.