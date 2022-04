Genova – Non ce l’ha fatta Nicolò Ottolini, il ragazzo di appena 17 anni coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente stradale avvenuto in via Isocorte, a Pontedecimo.

Il ragazzo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro.

Un incidente che non sembra aver coinvolto altri veicoli.

Il ragazzo è rimasto a terra, gravissimo, sino all’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha tentato disperatamente di salvargli la vita.

Purtroppo le gravissime ferite riportate non hanno dato scampo al ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni a dicembre.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità dell’ennesimo incidente mortale che insanguina le strade della città di Genova