Genova – Prima ha avvicinato i poliziotti impegnati in un controllo a piedi provocandoli, poi li ha minacciati, tentando di arrivare allo scontro fisico.

Per questo un uomo di 42 anni è stato arrestato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale finendo denunciato anche per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e oltraggio a pubblico ufficiale.

Tutto è accaduto ieri sera, quando gli agenti del Commissariato Centro impegnati in un controllo appiedato del territorio per le vie del centro storico, sono stati avvicinati dall’uomo.

Il 42enne, palesemente ubriaco, ha iniziato a provocare gli agenti, insultandoli, minacciandoli e invitandoli allo scontro fisico anche con una spallata a uno di loro.

Invitato a calmarsi e a mostrare i propri documenti l’uomo si è rifiutato, ripetendo le minacce e cercando nuovamente lo scontro fisico.

Nel tragitto fino alla volante, il 42enne ha colpito un operatore con una gomitata al petto e l’altro con un calcio alla tibia, continuando con gli insulti e arrivando a sputare sulle divise. Nel momento in cui il poliziotto lo ha fatto sedere in auto e gli ha legato la cintura di sicurezza, l’uomo gli ha sferrato una ginocchiata al mento.

Anche in Questura, durante il processo di identificazione, ha mantenuto lo stesso atteggiamento aggressivo e violento.

Per il 42enne è stata disposta la direttissima.