Liguria – Un bando da 15,2 milioni di euro per salvare il paesaggio e l’architettura rurale. Regione Liguria lo attiva da domani con l’intento di offrire un supporto economico a chi desidera investire per restaurare e proteggere manufatti e costruzioni rurali.

Possono partecipare persone fisiche e soggetti privati profit (micro, piccole e medie imprese) e non profit, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria

Le domande possono essere presentate a partire dalle 12 del 30 aprile ed entro le 16.59 del 27 maggio

Info e modalità: https://www.regione.liguria.it/…/pnrr-cultura-2-2.html