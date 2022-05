Genova – Prima le urla, terribili, e poi le coltellate. Una donna di 34 anni è stata uccisa con diversi fendenti in via Fabrizi, nel quartiere di Quinto, nel levante genovese.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una lite finita male con un parente, forse il fratello.

I due hanno iniziato a litigare nei pressi dell’abitazione della donna che poi sarebbe stata aggredita e colpita con numerosi fendenti.

All’arrivo dell’ambulanza del 118, chiamata dai vicini di casa che hanno sentito le urla della donna, per la giovane non c’era più nulla da fare.

L’autore della brutale aggressione mortale è stato fermato e condotto in Questura dove viene ascoltato per cercare di ricostruire le motivazioni del gesto.

A scatenare la violenza brutale sarebbe stata una lite per motivi familiari.

notizia in aggiornamento