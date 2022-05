Genova – Grave incidente sul lavoro nel Porto. Un operaio è rimasto ferito in modo grave per una caduta da un mezzo da trasporto.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso e qui i medici si sono riservati la prognosi.-

Sul posto anche gli ispettori della Asl e le forze dell’ordine per verificare il rispetto delle nome di sicurezza e le eventuali responsabilità