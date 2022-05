Busalla – Ennesimo incidente sul lavoro in Liguria, questa volta è successo all’interno dello stabilimento delle raffinere Iplom di Busalla dove un operaio di 46 anni è caduto da una impalcatura facendo un volo di diversi metri.

Subito soccorso dai colleghi e poi dall’ambulanza del 118, l’operaio è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Fortunatamente, all’arrivo al Pronto Soccorso, i medici non hanno riscontrato lesioni gravi e l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo.

Resta da accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Nello stabilimento sono in corso le verifiche necessarie ad appurare se sono state rispettate tutte le norme anti infortunio.