Genova – Sono andati a ruba in poche ore i posti disponibili per partecipare alle due serate, il 14 e il 15 maggio, dedicate ai piatti della tradizione ligure (Taste of Liguria) ed organizzate al Mentone, il celebre ristorante italiano di David Kinch, ad Aptos (San Francisco, California).

Ospite d’onore il “Re del Pesto”, il genovese Roberto Panizza che proporrà tre delle sei portate che compongono il menù previsto per le due serate ad alto tasso di golosità.

L’ambasciatore del Campionato Mondiale del Pesto volerà infatti a San Francisco per far gustare alcune delle ricette più apprezzate e conosciute nel mondo e si cimenterà nella preparazione della preziosa ed impareggiabile “salsa verde” che ha reso Genova celebre in tutto il mondo.

Sarà anche l’occasione per presentare la competizione locale del Campionato che il prossimo 4 giugno incoronerà il campione mondiale nella preparazione del Pesto.

Il successo delle serate – con centinaia di ghiottoni che non si faranno scappare l’occasione – è indiscutibile visto anche il prezzo non proprio da “fast food” delle serate: 125 dollari a persona.

Le cene di “Taste of Liguria” celebreranno la cucina di Genova, capoluogo della Liguria e chi meglio di Panizza, titolare del ristorante “il Genovese” e “gran maestro” del rito della preparazione del pesto, poteva accettare la sfida lanciata da uno chef del calibro di David Kinch che è appassionato di cucina ligure?



I due si incontreranno (sfideranno?) in cucina preparando tre dei sei piatti che sono stati scelti per comporre il menù pite e creerà tre piatti per il pasto di sei portate, mentre Mentone creerà gli altri tre. Gli ospiti avranno l’occasione di gustare (o ri-gustare) alcuni dei piatti più tradizionali come i pansoti al sugo di noci e il coniglio alla Ligure ma al momento vige ancora il riserbo più assoluto sulle altre portate. Possiamo affermare senza tema di smentita che ci sarà anche il Pesto.

E nella serata del 15 maggio verrà lanciata la competizione locale per aggiudicarsi il posto alla finale del Campionato Mondiale del Pesto che si terrà a Genova il 4 giugno.

Dieci concorrenti avranno 20 minuti per realizzare il miglior pesto seguendo la ricetta originale e utilizzando mortaio e pestello e i sette ingredienti che, da tradizione, vengono usati per preparare la deliziosa salsa genovese.