Genova – Una scarica di calcinacci e di pezzi di lastre di ardesia caduti dalla cupola della chiesa di Santa Maria Immacolata e San Torpete in piazza San Giorgio. E’ successo questa mattina nel centro storico genovese.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma i vigli del fuoco sono intervenuti salendo fino in cima alla cupola con tecniche alpinistiche fino a raggiungere le parti pericolanti e rimettere in sicurezza la cupola stessa.