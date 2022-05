Savona – Non potrà avvicinarsi a smartphone o computer e non potrà usare nemmeno il tablet l’uomo arrestato per stalking nei confronti della compagna a Savona. A stabilirlo un “avviso orale aggravato” che è stato emesso dalla Questura di Savona secondo le nuove normative.

In pratica l’uomo, oltre a non poter possedere armi o sostanze pericolose, non avrà la possibilità neppure di utilizzare il cellulare, il computer o il tablet per cercare di contattare la compagna o, peggio, proseguire il suo atteggiamento da stalker.

Un provvedimento che certamente proteggerà la vittima da ogni indebita ingerenza dell’uomo, che è stato arrestato, ma che suscita qualche perplessità per la gravità dei divieti perché non è chiaro se il divieto riguarda solo l’uso degli strumenti per molestare la compagna o se, invece, si tratta di un provvedimento “totale” che ovviamente limiterebbe molto la possibilità di lavorare e di condurre una vita “normale” essendo divenuti strumenti importanti sia il cellulare che le email e l’uso del computer.

Secondo le disposizioni, però, l’uomo può usare solo cellulari di prima generazione che consentono solo le telefonate.