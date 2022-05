Genova – Prima hanno aggredito un giovane senza apparente motivo, poi si sono scagliati contro i poliziotti che li hanno accompagnati in Questura i due ragazzi di 20 e 22 anni arrestati questa mattina per lesioni personali aggravate e minacce a pubblico ufficiali.

I due violenti, senza apparente motivo, hanno aggredito e picchiato un giovane di 20 anni procurandogli ferite guaribili in 30 giorni.

Due ragazze, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato la Polizia permettendo a tre volanti, intervenute rapidamente, di bloccare i due.

Accompagnati in Questura i ragazzi, non contenti, hanno iniziato a minacciare gli agenti rendendosi molesti in ogni loro atteggiamento.

Fissata per questa mattina la direttissima.