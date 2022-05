Genova – Hanno aperto l’appartamento per eseguire uno sfratto ed hanno trovato la carcassa di un cane. Macabro ritrovamento in un’abitazione di via Premanico, nel quartiere di Borgoratti dove gli agenti di polizia hanno accompagnato un ufficiale giudiziario per liberare la casa da un inquilino moroso e sotto sfratto.

La casa era stata svuotata ma in una delle stanze è stato trovato un cane ormai morto. Non è chiaro se l’animale sia stato abbandonato all’interno della casa dal proprietario o se, invece, sia morto prima e poi lasciato per qualche assurdo motivo nell’abitazione.

La carcassa è stata prelevata e verrà esaminata da un veterinario per capire se il cane sia morto, magari di stenti, nell’appartamento o se, invece, era già morto quando il propritario ha lasciato la casa.

Non si tratterebbe del primo caso del genere. Nel marzo scorso una famiglia sotto sfratto aveva lasciato i cani nell’appartamento di San Quirico lasciando un biglietto che spiegava che non potevano portarli nella nuova casa.

Il rischio di un ritardo nello sfratto potrebbe però causare una tragedia e dal canile municipale ricordano che se una persona non è in grado di accudire un animale è sempre meglio affidarlo alle cure del canile che abbandonarlo per strada o nell’abitazione che si deve lasciare.

Solo pochi giorni fa la drammatica conferma che il numero di abbandoni è in rapido aumento. Sia per l’assurda moda di acquistare cani di razze pericolose e aggressive che poi non si riesce ad addestrare e controllare, finendo poi per abbandonarli, e sia perchè la crisi economica che continua a farsi sempre più dura sta rendendo impossibile curare o anche solo sfamare gli animali che si hanno in casa.