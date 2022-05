Genova – Era appena stata ultimata e stava per essere assegnata ad una mamma con bambini la casa popolare di via Maritano, a Begato, depredata e derubata di porte, finestre e calderina. L’inquilina, una donna con un figlio in graduatoria da tempo per vedersi assegnare l’appartamento delle case popolari, ha scoperto nel giorno della consegna che la casa era stata “svaligiata” e depredata notte tempo da ignoti senza cuore che l’hanno spogliata di ogni parte rivendibile e riutilizzabile.

Disperazione della donna, che dovrà attendere ancora chissà quanto per poter avere un’abitazione degna di questo nome e rabbia di chi ha seguito il caso sperando di poter dare una risposta ad una famiglia in attesa di una casa.

Sul caso, vergognoso, è stata aperta un’indagine poiché appare inverosimile che nessuno si sia accorto che una squadra di operai stava ripulendo l’appartamento portandosi via porte e finestre e persino i caloriferi e la calderina.

Il sospetto è che qualche vicino sappia più di quanto dice o che quantomeno abbia scelto di non vedere.

Le forze dell’ordine sperano che le numerose telecamere in funzione nella zona possano aver ripreso elementi utili alle indagini ma resta uno scandalo il fatto che una casa appena ristrutturato a spese della collettività venga depredata senza che nessuno si sia accorto di quanto avveniva.