Si è svolta nei giorni scorsi la riunione dei rappresentanti di Avanti Insieme e di +Europa, prima assemblea del comitato elettorale dei Civici e +Europeisti spezzini dedicata alla memoria di Diego Del Prato. All’incontro ha partecipato anche la candidata sindaco Piera Sommovigo.

“Abbiamo dato vita a questo comitato, ha affermato Giacomo Paladini, in memoria di Diego Del Prato, anche per portare avanti le sue idee e le sue visioni della Città. Abbiamo illustrato le nostre idee sullo sviluppo di Spezia nei prossimi decisivi dieci anni, dall’area Enel per cui condividiamo l’idea di trasformarla in una Hydrogen Valley, al Porto, Crociere, aree militari… ribadendo la necessità di un nuovo sviluppo capace di creare nuove occasioni di attività e sostenere le nostre imprese per creare buon lavoro per gli Spezzini, in un rinnovato sistema ecosostenibile, perché la crescita sia armoniosa ed inclusiva.”

“Ho partecipato con piacere all’iniziativa dei civici e +europeisti spezzini per dare vita al Comitato elettorale dedicato a Diego Del Prato, ha dichiarato Piera Sommovigo- Nell’occasione mi sono state illustrate le loro idee per lo sviluppo della Città che in gran parte sono già confluite nel mio programma elettorale.

Nel ricordo di Diego abbiamo anche deciso di dar vita ad una lista comune da presentare agli elettori.”

“La confluenza di Avanti Insieme e Più Europa con la lista “Spezia con te-Piera Sommovigo sindaca, rafforza l’area civica riformista e liberal-democratica della coalizione, completando e riequilibrando quelle larghe intese tanto desiderate per raggiungere l’obiettivo di vincere le prossime elezioni amministrative” hanno sottolineato i protagonisti dell’incontro, annunciando che nei prossimi giorni vi sarà presentazione ufficiale dei candidati che comporranno la lista unitaria.

per “Il Comitato elettorale Diego del Prato”