Borzonasca – Anche il mulino monumentale di Belpiano Ra Pria di Borzonasca Genova tra i luoghi esempio di architettura rurale del paesaggio ligure che apriranno sabato 21 e domenica 22 maggio a cura dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici che ha programmato quest’anno l‘undicesima edizione dell’evento su tutto il territorio italiano.

L’obiettivo è quello di fare apprendere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale che spesso si trascura. E’ anche un’opportunità per modificare messaggi importanti ed attuali, come la salvaguardia degli edifici con valenza storica ed architettonica, la proposta di un turismo educativo, la conoscenza e la valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e il rilancio di un’attività molitoria in grado di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

Sabato 21 e domenica 22 maggio avranno luogo le “Giornate dei Mulini”, durante le quali il pubblico potrà accedere ai mulini storici, il cui funzionamento sarà spiegato dai mugnai o dai soci AIAMS.

In queste giornate, in tutta Italia ed anche in altre nazioni europee, molti proprietari di mulini si renderanno disponibili ad aprire i loro edifici ed accogliere il pubblico. L’intento è quello di proporre ed illustrare ad un pubblico sempre più ampio i “gioielli” che disponiamo sul territorio, che vengono spesso ignorati a causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia.

L’elenco dei mulini aperti al pubblico e il relativo orario di accesso saranno pubblicati sul loro sito internet www.aiams.eu e sulla pagina Facebook www.facebook.com/AssociazioneItalianaAmiciDeiMuliniStorici a partire da 10 maggio.