Genova – I lavori per l’elettrificazione dei primi 6 approdi per le navi da crociera non sono più un miraggio e partiranno nella zona del Porto dove attraccano le grandi navi. Gli interventi per ridurre l’inquinamento causato dall’uso dei motori anche durante le soste diverranno finalmente realtà.

È stata infatti aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Nidec Asi la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del progetto di elettrificazione delle banchine del porto passeggeri di Genova.

Il progetto permetterà di migliorare la qualità dell’aria e mitigare l’impatto acustico attraverso la realizzazione di 6 accosti che permetteranno alle navi da crociera e ai traghetti di spegnere i generatori di bordo.