Genova – Eurovision “cancella” la puntata di Don Matteo e Maurizio Lastrico, attore genovese impegnato nel serial, dedica una poesia in versi al suo pubblico per avvisarlo che non ci sarà la consueta puntata della trasmissione.

Stasera non saremo in vostre case/

poiché Eurovision viene trasmesso/

ma presto torneremo a nostra base!/

E il quando ve lo dico in rima adesso:/

la prossima semana Giove e Marte/

faremo in palinsesto doppio ingresso/

Gli eventi mischieran ancor le carte:/

amor, baci, passion e inciuciamenti/

Chi è debole di cuor, farsi da parte!😀/

Vi bacio e a legger vo ‘ Vostri commenti/