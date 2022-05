Monterosso – Una grossa tartaruga d’acqua dolce americana abbandonata da incivili nelle acque del torrente Morione e che stava divorando tutta la piccola fauna locale.

I carabinieri forestali della Stazione Parco hanno trovato, catturato e consegnato ad una struttura idona il rettile quasi certamente abbandonato da scriteriati che non si rendono conto del danno che hanno causato alla biodiversità oltre a rischiare pesanti sanzioni economiche.

All’interno del territorio del Parco Nazionale è infatti vietata l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale.

Il torrente Morione (Monterosso) è un insostituibile sito riproduttivo per gli Anfibi, vertebrati maggiormente a rischio di estinzione a causa dell’alterazione degli habitat riproduttivi e della loro frammentazione.

La tartaruga americana è infatti una predatrice e non disdegna di cibarsi di avannotti, pesciolini, girini e larve di altri piccoli rettili.

La sua presenza, senza predatori, è molto pericolosa perché in grado di divorare moltissimi piccoli animali che faticano già a trovare un habitat adeguato.