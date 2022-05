Genova – Ancora danni nell’area giochi del parco di Villa Doria a Pegli. I soliti teppisti hanno danneggiato una delle due altalene dell’area meno frequentata e ora i tanti bambini (e genitori) che si recano nell’area temono di dover attendere mesi prima di poter tornare a giocare.

Timore comprensibile visto che altri danneggiamenti, sempre di giochi per bambini, hanno tenuto in scacco i frequentatori sino all’arrivo, dagli Stati Uniti dove è prodotta la struttura ludica, di un pezzo di ricambio adatto.

Un atto di vandalismo che si va ad aggiungere alle molte segnalazioni per spazzatura, cartacce, bottiglie di vetro rotte e persino, negli ultimi tempi, qualche siringa.

I genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano la Villa chiedono alle istituzioni maggiori controlli e il passaggio di personale addetto alla sicurezza o di forze dell’ordine che possano far cessare le “brutte frequentazioni” che da qualche tempo hanno fatto la loro comparsa nella Villa Doria, uno dei parchi storici della delegazione.