Cala il numero dei test eseguiti e cala il numero dei nuovi contagi da coronavirus scoperti in Liguria dove, con 762 test molecolari e 2.003 test antigenici rapidi sono stati rilevati 292 nuovi casi di infezione da covid. Un positivo ogni 9 test effettuati anche se il numero complessivo degli esami, in una regione con 1 milione e 500mila persone residenti, appare statisticamente poco attendibile.

Ancora nessun decesso registrato per coronavirus ma si registra un leggero aumento del numero delle persone ricoverate per la malattia in ospedale (+15) mentre cala il numero dei casi gravi e gravissimi curati nei reparti di terapia intensiva (12).

Si rinnova, anche a livello nazionale, l’appello alle persone ultra 80enni e over 60 a rischio a sottoporsi alla quarta dose di vaccino che consente di rinnovare le difese immunitarie contro il Covid che calano inesorabilmente, mano a mano che ci si allontana dalla data dell’ultimo vaccino effettuato e che resta l’unica vera arma a disposizione contro la pandemia.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 41

SAVONA (Asl 2): 44

GENOVA Asl 3: 126

Chiavari e Tigullio Asl 4: 14

LA SPEZIA (Asl 5): 67

Dati ufficiali della Regione Liguria diffusi il 16 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2449745 762 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3029393 2003 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 441398 292 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12554 -106

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1675 LA SPEZIA 1947 IMPERIA 1653 GENOVA 6616 Residenti fuori Regione/Estero 265 altro/in fase di verifica 398 TOTALE 12554

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 241 12 15 ASL1 35 3 4 ASL2 32 0 2 San Martino 46 5 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 41 1 4 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 24 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 24 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 18 1 2 ASL4 Sestri Levante 15 0 0 ASL4 Lavagna 3 1 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 43 2 5 ASL5 Sarzana 37 0 6 ASL5 Spezia 6 2 -1