Genova – Ancora un veicolo in avaria sulla strada Sopraelevata ed il traffico va in tilt in direzione levante. A segnalarlo la polizia locale attraverso il servizio di allerta di Telegram.

Sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, in direzione Foce, il traffico è rallentato a causa di un veicolo in panne che occupa parte della carreggiata

Sulla strada non è presente una corsia di emergenza e quindi il veicolo in avaria non può essere spostato in modo da poter far defluire il traffico ed è necessario che sul posto intervenga un carro attrezzi.

Ovviamente la presenza di coda rende più difficili le operazioni di soccorso.

notizia in aggiornamento