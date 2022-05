San Lorenzo al mare (Imperia) – Curioso ritrovamento per i carabinieri forestali che hanno catturato un grosso esemplare di scimmia cappuccino (Cebus imitator) vicino al centro abitato di Torre Paponi, nell’entroterra di San Lorenzo al mare, nell’imperiese.

L’animale, già segnalato da giorni da alcuni passanti, stazionava su alcuni alberi godendosi il sole e nutrendosi di foglie e germogli.

Le ripetute segnalazioni hanno fatto scattare le ricerche e l’animale è stato individuato e successivamente catturato con l’aiuto di volontari dell’associazione Accademia Kronos.

Non è chiaro se l’animale sia stato abbandonato o se è scappato al legittimo proprietario ma la persona che lo ha smarrito dovrà provare la sua iscrizione allo speciale elenco degli animali protetti poiché non è legale possedere quel tipo di scimmia senza specifiche autorizzazioni.

L’animale, poco più di due chilogrammi di peso, è stato affidato a personale esperto in attesa che le indagini scoprano come sia finito nella zona.