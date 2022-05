Genova- Ha acquistato un abito su Instagram ma non lo ha mai ricevuto così si è rivolta alle forze dell’ordine.

Protagonista dell’accaduto una donna di 40 anni residente a Molassana.

La donna aveva visto un abito su una pagina Instagram e si era decisa ad acquistarlo pagando il dovuto, 135 euro, al venditore, senza però riceve nessun vestito a casa.

Dopo aver aspettato alcuni giorni, non vedendo arrivare l’abito, la donna è andata dai Carabinieri della locale stazione che, dopo aver svolto l’indagine, hanno identificato un 65enne lombardo solito truffare le persone in questo modo.

L’uomo è stato denunciato per truffa dai militari.