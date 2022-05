Genova – Incidente quest’oggi poco distante dal casello autostradale di Genova Prà, lungo l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Qui, per cause ancora in via di accertamento, un tir si sarebbe ribaltato.

Stando alle prime informazioni, il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo vicino al casello, andando a schiantarsi contro il guardrail, per poi finire la corsa su un fianco. Per soccorrere il camionista, è intervenuta la croce verde pegliese, che ha portato l’uomo all’ospedale di Villa Scassi in codice rosso, ma secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in condizioni gravi.

Per l’accaduto è stato chiuso il casello di Genova Pra poco prima delle ore 11 di mercoledì 18 maggio 2022. Ai viaggiatori è consigliato di entrare nell’ingresso di Genova Aeroporto.