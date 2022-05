Varese Ligure, in provincia di La Spezia, ospita la “Ultramaraton” sabato 21 e domenica 22 maggio.

Due giornate piene di eventi, aperte a tutti per cimentarsi in diverse discipline sportive (corsa, m4b, arrampicata, danza, tiro con arco, pugilato, tennis, calcio) in presenza di istruttori qualificati. Queste attività faranno avvicinare i giovani allo sport, per finire ci sarà l’Ultramaraton.

L’open day dello sport inizierà nel pomeriggio di sabato 21 maggio, a partire dalle ore 15 con delle conferenze legate allo sport, che si svolgeranno nella sala alta del castello del borgo.

All’esterno verrà allestita una parete artificiale per provare l’arrampicata.

Domenica 22 la festa continuerà dal mattino con tante attività, come il mercatino dei prodotti locali che si troverà sulla piazza del castello.

L’evento caratteristico, sarà il passaggio degli atleti della “Centro Croci Trail Ultramaraton” che da Tarsogno arriveranno a piedi del castello di Varese Ligure, per ritornare in provincia di Parma.

Nel pomeriggio le realtà sportive del territorio saranno a completa disposizione del pubblico, con prove di danza, tiro con l’arco, pugilato e tennis. Si svolgerà anche un’amichevole di calcio.

“Si tratta di due giornate importanti per noi – commenta il presidente della Pro Loco di Varese Ligure Gianmarco Giosso – Questo è solo il primo di una serie di eventi che abbiamo già in mente per rilanciare la stagione estiva del nostro borgo. Il passaggio della Utramarathon rappresenta solo l’evento culminante di due giornate dedicate allo sport. Siamo riusciti a coinvolgere le tante realtà sportive che operano sul nostro territorio e questo dà ancor più valore alla manifestazione.”