Mele – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Mele, in via Poggio, per l’incendio di un cavo elettrico del’alta tensione a 15.000 Volt.

Per cause ancora da accertare il cavo elettrico ha preso fuoco sviluppando un forte odore di bruciato che ha messo in allarme i residenti della zona che hanno subito chiamato i vigili del fuoco

Il cavo bruciato alimentava il paese che è così rimasto privo di fornitura di energia elettrica.