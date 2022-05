Sciopero nazionale del comparto Sanità, domani, venerdì 20 maggio e anche in Liguria si potranno registrare disagi per l’agitazione dei lavoratori del settore sanitario.

Le organizzazioni sindacali hanno organizzato la protesta per l’intera giornata di lavoro (dalle 00.01 alle 23,59) di tutti i settori pubblici e privati.

Le Asl della Liguria assicureranno, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.