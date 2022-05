Chiavari – Era rimasto in casa ad aspettare il padrone il cane salvato dai Vigili del fuoco di intervenuti in via Roma per un incendio in un’abitazione posta all’ultimo piano di un condominio.

I pompieri hanno raggiunto la casa con l’autoscala e sono entrati dalle finestre nonostante il denso fumo nero che aveva invaso l’abitazione.

Durante la verifica per accertare se ci fossero persone all’interno è stato trovato un cucciolone che i pompieri hanno subito messo in salvo.

Nel frattempo altri vigili iniziavano a spegnere l’incendio divampato in cucina per cause ancora da accertare.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare il caseggiato