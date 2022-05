Genova – Ancora una rissa tra ragazzi nella zona dei giardini di Quinto, nel levante genovese dove la Movida del centro storico si è trasferita dopo l’ondata di controlli che ha interessato il centro storico. Per futili motivi un gruppo di giovani alterati dall’alcol e dall’uso di stupefacenti ha iniziato ad insultarsi e poi dalle parole si è passati alle mani.

Un “tutti-contro tutti” che si è interrotto solo quando un adulto ha gridato di aver chiamato la polizia.

La rissa si è sciolta e i ragazzi sono fuggiti in tutte le direzioni, qualcuno con vistose ferite al viso.

All’arrivo delle forze dell’ordine sul posto non c’era più nessuno dei contendenti.

Le proteste dei residenti sono sempre più forti e da più parti si chiedono più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine come già avviene per la Movida del centro storico che, per molti, si è semplicemente trasferita in una zona più “tranquilla” sotto questo aspetto.

Protestano anche le associazioni dei pescatori e sportive della zona che vedono trasformare spiagge e zone di posteggio imbarcazioni in immondezzai per la presenza di giovani che mangiano e lasciano la spazzatura e che bevono in modo smodato con tutte le conseguenze del caso.