Sestri Levante – Un pesce Re da 43 chili non è certo una preda che si tira in barca tutti i giorni ed è il nuovo record ligure per il peschereccio Jonathan di Mauro Peruzzi. Il grosso esemplare ha fatto faticare non poco l’equipaggio perché con il palamito ormai non si prendono più le prede di un tempo. E infatti, quando hanno tirato in barca la preda, i pescatori non credevano ai loro occhi ed erano già convinti di aver agganciato qualche grosso rifiuto alla deriva nella corrente.

E invece nella barca è finito il pesce Re della ragguardevole stazza di 43 chili.

Un pesce poco comune nel Mar Ligure poiché preferisce acque più calde ma il surriscaldamento globale sta trasformando il Mediterraneo in un mare tropicale e tutto l’equilibrio creato in milioni di anni si sta rompendo negli ultimi decenni.

Il grosso pesce è stato acquistato da un ristoratore della zona ma non prima di qualche scatto da conservare tra i “record” del peschereccio Jonathan e da Mauro Peruzzi.