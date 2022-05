Genova – Oggi si celebra il 60esimo anniversario della proclamazione dei Diritti dei Consumatori e le associazioni che si occupano della loro tutela si incontrano ai Giardini Luzzati per un incontro con i candidati alle prossime elezioni amministrative che hanno sottoscritto il Patto dei Consumatori e per la Festa dei Diritti dei Consumatori che inizierà alle 17 per andare avanti sino alle 20.

All’evento parteciperà l’attore comico Paolo Rossi