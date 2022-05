La Spezia – E’ accusato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento il 35enne di origini marocchine identificato e denunciato dalla squadra Mobile della polizia di La Spezia a seguito di indagini sulla sparizione di un portafogli.

A segnalare il furto una donna impiegata nel servizio di consegna della posta che si è accorta che subito dopo la sparizione della borsa dal mezzo che stava guidando per lavoro, sono iniziate spese con la carta di credito con tecnologia contactless.

La carta di credito è stata usata a più riprese in diverse tabaccherie della zona di La Spezia per acquistare sigarette e alcolici.

Dall’analisi delle video riprese nelle tabaccherie è risultata la presenza dell’uomo negli orari corrispondenti agli acquisti e così la polizia è risalita all’autore e lo ha denunciato.