Genova – Area blu sospesa, dal primo giugno, sul lato a monte di corso Italia. I parcheggi diventeranno dunque gratuiti fino alla fine dei lavori per la nuova pista ciclabile.

Il provvedimento – segnala il Comune di Genova, è tato preso per “favorire l’accesso agli stabilimenti balneari”.

L’area Blu a pagamento è dunque sospesa da domani nel tratto dall’intersezione con via De Gaspari all’intersezione con via Casaregis

I non residenti potranno quindi parcheggiare gratuitamente i propri mezzi.

“La misura – scrive il Comune di Genova – è legata ai temporanei disagi causati dai lavori in atto su corso Italia per la realizzazione della nuova pista ciclabile ed è mirata a facilitare la sosta, libera e gratuita, degli utenti che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si recano sulla promenade genovese per accedere agli stabilimenti balneari della zona”.