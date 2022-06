Altare – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, sulla strada provinciale 29, poco dopo la rotonda di Altare in direzione Vispa, per un furgone che ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo dopo aver visto del fumo che si alzava dal vano motore.

Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e il traffico nella zona si è bloccato per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica.

L’incendio è divampato intorno alle 9 e sino all’arrivo dei vigili del fuoco la strada è stata interrotta.

A incendio spento le forze dell’ordine hanno consentito il passaggio a senso unico alternato.

Gravi i disagi per la circolazione nella zona ma fortunatamente non si registrano feriti.