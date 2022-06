Genova – Hanno visto un giovane cadere dalla passeggiata di corso Italia, compiendo un volo di una decina di metri, ed hanno subito chiamato il 118. Momenti di comprensibile paura, ieri notte, in corso Italia, nelle vicinanze di una nota discoteca, per la caduta di un giovane di 30 anni che è precipitato nel sottostante stabilimento balneare.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno raggiunto il giovane che si è subito ripreso lamentando però dolori atroci alle gambe. I vigili del fuoco e il personale di soccorso lo hanno immobilizzato in una speciale barella che impedisce danni alla colonna vertebrale e poi il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici hanno riscontrato alcune fratture alle gambe.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto ma sembra che il giovane sia caduto involontariamente dalla ringhiera su cui era appoggiato.