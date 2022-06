Genova – Porte aperte ed esercitazioni in pubblico per i vigili del fuoco. In occasione della Festa della Repubblica, la Prefettura di Genova, in collaborazioni con altre amministrazioni, ha rilanciato l’iniziativa Palazzi Svelati. Fra le aperture straordinarie di palazzi, normalmente non aperti al pubblico, vi è anche la sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

In questa occasione i Vigili del fuoco hanno intrattenuto il gran numero di visitatori, fra cui molti bambini, eseguendo delle manovre tipicamente addestrative, che preparano i Vigili ad affrontare i più disparati interventi di soccorso.

Hanno anche illustrato i mezzi in dotazione al Comando di Genova, fra cui le autopompe e la nuova autoscala.